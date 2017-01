Frédéric Pelou : "Simplifiez ! "

Quand on est président, que l'on ne pratique pas la langue de bois et que c'est la période des vœux, autant en profiter pour dire tout haut ce que la profession pense tout bas.

Et Frédéric Pelou ne s'en prive pas, "atterré par la pauvreté" des propositions des candidats déclarés à l'élection de mai prochain. Le président de la FNAIM Côte d'Azur déroule donc constat et demandes, claires et précises.

Stabilité s'il vous plaît

"Nous aimerions une stabilité fiscale, sur 5 ans", assène-t-il. En finir avec les aller-retour législatifs, prenant pour exemple le sujet des plus-values immobilières passées de 15 à 30 ans sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, à 22 ans sous le gouvernement actuel. Et que certains candidats - dont François Fillon - proposent de ramener à 15 ans. De quoi faire perdre son latin à tout professionnel de l'immobilier.

Et toute capacité à anticiper ou tracer un plan.

Egalité

Autre demande : "rééquilibrer les rapports entre propriétaires et locataires", chacun devant bénéficier de "droits plus équitables", certains "propriétaires échaudés ne voulant plus louer ce qui crée de la vacance" déplore Frédéric Pelou. Qui aimerait beaucoup aussi que les critères permettant d'accéder au parc social soient revues et corrigées. "70 % de la population y est éligible. Les critères d'attribution doivent être modifiés pour permettre aux familles réellement dans le besoin d'en bénéficier".

Faire simple plutôt que compliqué

Simplifier donc, tel est le mot d'ordre. Une simplification "à tous les niveaux". Enfin notamment en ce qui concerne les documents administratifs et les procédures qui vont avec.

"Nous, professionnels, nous nous adaptons. Mais les procédures administratives des syndics de copropriétés sont complexes, avec un surcroît d'information. Or, on le sait bien, trop d'information tue l'information. Ce serait tellement plus simple de pouvoir nous appuyer sur des documents synthétiques. Un document de 3 pages, on le lit. Un document de 100 pages, non".

Et Frédéric Pelou de conclure : "des réformes sont à faire (de la part du prochain président de la République NDLR), et elles devront être faites dans les trois mois de l'arrivée au pouvoir".