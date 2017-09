Jean-Philippe Agresti : "Le droit est devenu un outil de gestion et de management"

Depuis le 1er juillet, il endosse le costume de Doyen. Un titre mais aussi un rôle que Jean-Philippe Agresti tient à détailler, tant il faut aussi gommer les images d'Epinal. Car au-delà de la représentation de l'institution, le Doyen c'est aussi celui qui impulse la politique scientifique et pédagogique de la Faculté et qui - et cela est plus nouveau reconnaît-il volontiers - devient par ailleurs un vrai manageur, autant sur le plan financier que RH.

Evolution fondamentale

L'émergence des nouvelles technologies, la multiplication d'objets connectés... interrogent aussi sur la place du droit. "Il existe une recherche perpétuelle dans ce domaine. Le droit naît aussi de la recherche fondamentale et appliquée. Le droit ce n'est plus l'accumulation de règles ou de directives. Il est devenu un outil de gestion et de management. Il pénètre d'autres domaines et vice-versa. Il faut désormais une connaissance pluridisciplinaire". Une pluridisciplinarité qui évidemment doit être prise en compte aussi en amont et que "nous introduisons dans l'enseignement. Le droit c'est de la gestion RH, de la gestion de collectivités locales, de l'environnement, du juridique... Il faut faire évoluer le droit dans ce monde complexe. La simple maîtrise et l'application stricte de la règle ne suffisent pas. Il faut que le droit se combine avec les règles des autres domaines de la vie sociale". Quant à la technologie, "elle ne doit pas prendre le pas". Une limite claire... Sera-t-elle pour autant toujours respectée ?

Nouveau monde... éco

Si le droit doit s'inclure dans la société et dans toutes ses strates, il s'investit toujours plus dans le monde de l'entreprise. Les nouvelles technologies n'y étant donc pas étrangères... Sur le sujet, Jean-Philippe Agresti est plutôt à l'aise, lui qui connaît bien le monde socio-économique pour assumer la vice-présidence dédiée au partenariat avec les acteurs locaux. "Le monde universitaire et le monde de l'entreprise doivent faire un pas l'un vers l'autre. L'université ne doit pas rester campée sur ses positions. L'entreprise ne doit pas revendiquer être la seule à être dans "la vraie vie". Ce monde là n'existe déjà plus". Un changement de logiciel, de mentalité qui s'effectue encore peut-être trop lentement mais qui s'effectue tout de même. "La recherche, c'est le moteur de l'évolution du droit", insiste à nouveau Jean-Philippe Agresti. C'est aussi, par effet ricochet, une façon de contribuer "à construire de nouveaux modèles économiques". C'est ce que l'on appelle des intérêts convergents.