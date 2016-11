Smart Entrepreneurs essaime à Montpellier et Lyon

Après Provence Alpes Côte d'Azur, voici Smart Entrepreneurs en Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes. La banque d'affaires, née en novembre 2014, étant son maillage dans la partie sud en conformité avec la stratégie annoncée voici quelques mois.

Lyon et Montpellier sont en effet, "deux zones dynamiques en terme de start-ups et de croissance", explique Gaël Dubosq, l'un des co-fondateurs de la banque d'affaires, réitérant ce qu'il disait déjà en janvier, indiquant alors que Lyon et Montpellier étaient "des territoires avec un vrai développement et un vrai terreau industriel".

A Lyon, c'est un ex-Deveum qui rejoint l'équipe tandis que le bureau montpelliérain est assuré par un ancien de M Capital, Maxime Cordier.

Positionnement de marque

Spécialisé en financement - levée de fonds ou financement non dilutif - et fusions-acquisitions, Smart Entrepreneurs a réalisé une vingtaine d'opérations au cours de l'année 2016, aussi bien en amorçage que pour des opérations plus importantes comme des LBO et des rachats.

Hormis les deux nouvelles arrivées, la banque d'affaires réunit Alexandra Golovanow, spécialisée en fusion-acquisition et passée par de grands groupes, Jérôme Cornebise, ex-Deveum et plutôt spécialiste du financement non dilutif, ainsi que Gaël Dubosq, ex M Capital à Nice.

Pensée comme une marque, la banque s'intéresse également à tout type d'entreprises, des start-ups au stade d'amorçage ou le grand groupe en recherche de croissance. Un positionnement un peu à part dans le monde du financement qui s'appuie sur une solide connaissance des fonds d'investissement afin de pouvoir orienter rapidement les besoins et une philosophie : "aller là où le banquier et les fonds n'iront pas".

Smart Entrepreneurs compte poursuivre son maillage dans le grand sud.