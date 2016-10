Kinaxia se développe dans la géodécision immobilière

S'installer sur un marché de niche est souvent l'assurance d'en être le premier acteur. C'est exactement ce qui se produit pour la PME implantée à Sophia Antipolis.

Grâce à ses offres Preventimmo et Inforisq, elle s'adresse en effet à une large clientèle. La première établit des états des risques naturels, miniers ou technologiques, des notes de renseignement d'urbanisme et des états des risques de pollution des sols, en visant les diagnostiqueurs immobiliers et les notaires. La seconde met à disposition des particuliers et des agents immobiliers cette information experte. Comme son président, Édouard Le Goff, l'avait annoncé au printemps, Kinaxia a poursuivi ses efforts en R et D, donnant naissance notamment au projet Eligo - soutenu par un financement Feder -, qui est constitué d'une série de services Web de géodécision immobilière.

Interlocuteur privilégié pour l'immobilier

Le premier service, Inforisq.fr, dont l'ouverture grand public est prévue en janvier 2017, permet d'évaluer à 360° n'importe quelle adresse sur le territoire national. Il s'appuie sur 70 indicateurs environnementaux simples et compréhensibles. Ce qui permet de vérifier l'exposition d'une adresse aux risques et aux nuisances, de comprendre la dynamique d'un quartier, mais aussi de faire un bilan de l'accessibilité aux transports, à l'éducation et aux commodités. L'objectif est de devenir « le premier interlocuteur de toute personne ayant une démarche immobilière d'achat ou de vente », explique son président Édouard Le Goff.

Cependant, Kinaxia ne devrait pas en rester là et compte poursuivre le développement d'Eligo dans les trois ans à venir, en intégrant de nouvelles plateformes d'aide à la décision immobilière. En complétant et en réutilisant la base de données déjà conséquente, elle développera dès 2017 des services qui permettront en outre de vérifier une adresse, de trouver aussi le lieu idéal en fonction de ses propres objectifs et contraintes.

Des projets que la PME porte tout en ayant racheté leurs parts à ses investisseurs de la première heure.

« Nous avons ainsi la maîtrise de notre stratégie », souligne le président du groupe qui, avec ses différentes composantes (Preventimmo, Inforisq, kcitylabs.fr, A à Z Expertises immobilières), génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour 70 salariés.