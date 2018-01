Fabien Mitoire : "La Villette n'est pas une galerie commerciale"

(Crédits : DR)

L'éco-quartier prévu pour s'élever dès 2021 à Cagnes-sur-mer se présente comme un projet mixte avec logements, bureaux et… commerces. Sauf qu'il revendique la redéfinition urbanistique et économique du centre-ville et de ne pas être voué aux commerces capables de concurrencer le commerce de proximité. C'est ce que défend le directeur Var Est et Alpes-Maritimes de Bouygues Immobilier, le maître d'ouvrage retenu.