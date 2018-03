Patrice Begay : "Le digital est un démultiplicateur d'audience"

L'événementiel mue-t-il ? De simple manifestation à un moment M, inscrite dans un temps court, n'est-il pas en train de devenir un outil de communication à part entière ? Les entreprises ont bien compris tout l'intérêt à passer par cette autre façon de faire parler d'elle. Au-delà de la communication considérée comme classique - spot télévisés, affichages, encarts publicitaires... - l'événementiel offre un canal à plus large spectre.

Changement

Présent à Cannes pour participer au salon Heavent Meetings, dédié aux décideurs de l'événementiel, le directeur exécutif et directeur de la communication et bpifrance Excellence apporte son analyse sur le sujet. Il faut dire que la banque publique d'investissement a elle-même sauté à pieds joints sur l'opportunité que représente l'événementiel en créant Bpifrance Inno Génération.

Plus connue désormais sous le nom de BIG, l'initiative, lancée en 2015, est née de l'idée de vouloir célébrer l'innovation. Les mouvements French Tech venaient alors d'éclore, la volonté de la bpifrance était de réunir tout ceux qui participent à innover, des entreprises sans distinction de taille. Avec 15 000 inscrits la formule démontre son succès. Elle est, depuis, reconduite chaque année.

L'effet plus

Et ce qui redonne tout son intérêt à l'événementiel c'est que le digital est passé par là. Entre les réservations des places en ligne, les sites internet dédiés, voire les applications développées tout exprès, le moment ne vit pas que le temps de sa durée. Il vit déjà avant et surtout après. Via les chaînes Youtube, les vidéos mises en ligne...

"Pendant plusieurs années, la brièveté est ce qui caractérisait les événements. Et puis le digital est arrivé et il a tout changé. L'audience s'est retrouvée ainsi démultipliée. Elle existe aujourd'hui au-delà de l'événement physique", souligne Patrice Begay. Qui explique aussi que l'édition BIG 2017 continue de vivre encore aujourd'hui grâce à l'ensemble du dispositif digital qui a été activé, dont 14 web TV qui ont fait 2 millions de vues, le tout permettant à BIG d'être vu dans 85 pays. "Un événement local peut devenir mondial". Et de fait, cette vision élargie oblige en parallèle à créer du contenu qui puisse vivre... longtemps.

Viens dans ma communauté

L'autre effet du digital va presque a contrario de celui cité plus haut. S'il permet d'élargir la cible, il permet aussi de créer du lien. De networker, de faire des rencontres business... quasiment de créer une communauté. "La proximité est la valeur phare des 5 années qui viennent" promet Patrice Begay qui rappelle que le dernier BIG a favorisé 15 000 mises en relation. Le prochain bpifrance Inno Génération sera tourné vers... demain. "Sur des sujets comme comment appréhender la ville, la mobilité, la santé. Notre volonté est de propager cette nouvelle vision de l'innovation". L'événementiel, le nouveau meilleur ami pour faire savoir...