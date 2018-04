Qui pour la présidence de thecamp ?

C'est en juillet dernier que Jean-Paul Bailly avait été désigné président par intérim de thecamp, suite à la disparition de son fondateur, Frédéric Chevalier. L'ancien PDG du groupe La Poste, qui était jusqu'alors président du conseil d'orientation, prenait ainsi la tête du campus du futur, alors à quelques semaines de son inauguration, avec une mission double, celle d'apporter son expérience d'entrepreneur et de piloter la recherche du meilleur profil pour endosser la casquette présidentielle.

Des profils, qui sont d'ailleurs nombreux à avoir émergé. Cinq candidatures vont être étudiées. Dont celles de Nicolas Hazard, le fondateur d'Inco, qui accompagne les startups de l'économie solidaire, d'Oliver Mathiot le PDG de Rakuten (ex-Price Minister), de Cyril Zimmerman, co-fondateur de HiMedia, désormais nommée AdUx, et président d'ACSEL (l'association pour le commerce et les services en ligne), de Carlos Moreno, spécialiste de la smart city ainsi que celle de Christian Nibourel, le président d'Accenture France et Benelux.

A noter que Olivier Mathiot, tout comme Cyril Zimmerman sont engagés dans la nouvelle gouvernance d'Aix-Marseille French Tech.

Si le nom du nouveau président est forcément attendu, il faut tout de même rappeler qu'il s'agit d'une présidence non exécutive et que c'est au DG - en l'occurrence Denis Parisot - qui reviennent les rênes réelles.

Au président en revanche d'animer l'écosystème entre les partenaires privés et publiques et de faire émerger une feuille de route qui positionne la stratégie à l'horizon des 5 à dix prochaines années.

Une gouvernance adaptée au format non traditionnel de thecamp et aux enjeux d'innovation et de transformation va également être mise en place.

Imaginé par Frédéric Chevalier, sans équivalent en Europe et même ailleurs, thecamp déroule semble-t-il sa philosophie telle qu'annoncée. Depuis le mois de janvier, 8 452 campers ont foulé le sol aixois, venus de 25 pays, dix startups ont été accompagnées par Le Village by CAAP (basé au sein du campus NDLR), 5 projets sont actuellement en cours d'expérimentation au sein du Lab et 7 projets créatifs ont vu le jour à l'issue de la résidence collaborative Hive. Des résultats dont il est dit qu'ils sont conformes et même supérieurs aux objectifs fixés.

Si ce n'est pas tout à fait une nouvelle page qui s'écrit, un nouveau président - et les candidats présentent tous des expertises alléchantes - c'est tout de même un signal qui est donné. A qui va revenir la tâche de s'inscrire à la fois dans les pas de ses prédécesseurs tout en donnant l'impulsion attendue ?