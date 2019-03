Cette stratégie que le CRT régional veut réaffirmer

S'il fallait retenir une seule donnée, ce n'est pas tant le nombre de tour-opérateurs reçus - 1 000 - ni même le chiffre d'affaires généré par le tourisme en région - 18,9 Mds€ - ou encore la part du tourisme dans le PIB - 12,5 % - bien que ces chiffres soient explicites, mais bien ce que représente, en équivalence, la venue de Rendez-vous en France en Provence Alpes Côte d'Azur : pas moins de dix années de prospection.

Surfer sur la vague

Ce chiffre, c'est François de Canson qui le donne. Le président du CRT régional ne cache donc pas sa satisfaction face à ce qui représente une sacrée opération séduction grandeur nature. Si les professionnels - ils sont près de 800 - sont venus au bord de la Méditerranée pour parler de l'ensemble des destinations françaises, bien sûr que pour Provence Alpes Côte d'Azur c'est l'occasion de mieux se montrer.

"C'est le plus grand événement de l'intermédiation touristique", confirme le président du CRT régional. Autant donc surfer sur l'opportunité qu'il représente. Surfer, c'est exactement ce que fait Provence Alpes Côte d'Azur qui domine une vague "lui permettant de tutoyer les plus hauts sommets", poursuit François de Canson, 2018 ayant permis d'enregistrer 2,9 millions de nuitées, soit "le plus haut chiffre depuis 2010".

Et ça, c'est grâce, "à la nouvelle stratégie qui s'articule autour de nos trois marques mondes", soit "Provence Enjoy the Unexpected", "Alpes French Touch" et "Côte d'Azur France". Oui mais comme il n'est jamais mauvais de montrer en vrai ce qu'est le territoire et sa pluralité, évidemment que le Comité régional du tourisme régional compte capitaliser pour combler ce qui peut (encore) manquer.

"Cet événement est l'opportunité de réaffirmer que notre destination mérite d'être connue et consommée toute l'année", indique François de Canson. Pas que mais aussi pendant les mois d'hiver, qui demeurent la période sensible.

Les cibles... et les niches

C'est aussi vers la clientèle internationale que s'adresse la stratégie touristique régionale. Si les marchés situés en Europe constituent une base solide de fréquentation, ce sont les marchés plus lointains qui focalisent l'attention, plus précisément les Etats-Unis, la Chine et l'Allemagne. L'ouverture de lignes aériennes vers Moscou, depuis l'aéroport Marseille Provence mais aussi depuis Nice Côte d'Azur devrait peser dans la balance et attirer un peu plus une clientèle qui ne cache pas son attirance pour le Sud.

Attirer signifie notamment "mettre davantage en phase l'acheteur avec l'offre. Nous personnalisons de plus en plus ce que l'on propose au consommateur. Nous essayons d'amener le touriste au plus près possible de sa destination. En matière d'international, il est important d'avoir des priorités. Il ne faut rien s'interdire. Il faut aussi donner les bons réflexes aux professionnels".

Globalement, "nous devons nous appuyer sur nos points forts" et surtout ne pas hésiter à regarder des destinations niches - comme l'est par exemple Israël - tout à fait capables de "nous fournir des bouffées d'oxygène supplémentaires".

Autre axe d'attractivité de la destination Sud, le tourisme d'affaires - qui se comporte bien dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes - "doit être développé dans les autres départements", analyse François de Canson. Ou comment focaliser (aussi) sur ce qui constitue des marges de progression.