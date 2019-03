UCA : l'IDEX tient-il ses promesses ?

Un an après sa création par l'Université Côte d'Azur (UCA) et la Ville de Grasse, le Centre de créativité et d'innovation en Science des Odorants (CCISO) s'est matérialisé sous la forme d'un laboratoire collaboratif dédié à la chimie moléculaire. Inauguré le 5 mars au sein de l'hôtel d'entreprises Grasse Biotech, il abrite des technologies de pointe - de façon éphémère pour certaines - permettant aux entreprises du secteur Parfums, Arômes et Cosmétiques de venir s'informer, se former ou engager des collaborations de recherche partenariales publiques privées. Cette initiative, présentée par son directeur Sylvain Antoniotti comme "le chaînon manquant" entre les chercheurs académiques et la filière économique phare du bassin grassois, constitue l'une des dernières actions mises en place grâce aux financements Idex. Lesquels visent à bâtir un nouveau modèle universitaire rassemblant l'ensemble des acteurs majeurs azuréens de l'enseignement supérieur et de la recherche, solidement ancré sur son territoire et en lien étroit avec ses entreprises. "C'est ce modèle-là qu'on entend projeter à l'international", indique Jean-Marc Gambaudo, président de la communauté d'universités et...

