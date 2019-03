Activité de bureaux : pourquoi la Côte d'Azur performe

Il y a des années meilleures que d'autres. Sur la Côte d'Azur, 2018 se révèle avoir été "historique" dit Jeanne-Marie Fauvet, directrice associée Nice et Sophia-Antipolis chez BNP Paribas Real Estate Transaction France.

Globalement, on le sait, le département se divise en deux marchés distincts, l'un côté Nice Côte d'Azur, l'autre côté Sophia-Antipolis. Si certaines années, l'un était parfois plus dynamique que l'autre, en 2018, à l'est comme à l'ouest, ça a performé.

Au total, 73 000 m2 ont été transactés, 22 000 m2 du côté de la métropole niçoise et 42 000 m2 du côté de la technopole sophipolitaine, preuve que tout va bien en immobilier de bureaux. Le tout pour 120 M€ d'investissement.

A Sophia, tout va

Avec ses 50 ans et une vitalité réelle, Sophia-Antipolis confirme que tout va bien sous le soleil, le tissu économique et entreprenarial l'attestant déjà. Le premier semestre c'est montré particulièrement performant, avec 28 000 m2 réalisés, le second semestre retrouvant "un rythme normal". Néanmoins 14 transactions ont dépassé les 1 000 m2 et Arm avec ses 5 650 m2 comme Sopra Steria avec ses 5 400 m2 livrés neufs démontrent l'appétence des investisseurs pour la pinède sophipolitaine et sa plateforme technologique. "Sophia-Antipolis est très dynamique avec plus de 1 000 emplois créés par an depuis 5 ans", rappelle Jean-Marie Fauvet. Sophia-Antipolis qui ne compte pas baisser le rythme puisque de nombreux projets sont dans les tuyaux, plus ou moins avancés. L'Ecotone qui a réussi à séduire Xavier Niel et dont le permis de construire sera déposé avant la fin de l'année, Garden Space et ses trois bâtiments ou le projet de construction/réhabilitation Centrium de près de 14 000 m2 porté par Courtin Real Estate, tous "démontrent la croyance que les investisseurs placent dans la technopôle", analyse Jeanne-Marie Fauvet.

L'équilibre niçois

A Nice, les investisseurs y croient aussi. Certes le nombre de m2 loués ou vendus est moindre que l'année précédente, mais la transaction du Connexio dans l'Eco-Vallée avec ses 8 000 m2 avait rendu l'année 2017 exceptionnelle. L'élément marquant de 2018 est le profil des investisseurs qui, d'habitude essentiellement issu de la sphère publique, voit les privés prendre possession des bâtiments qui émergent. Trois opérations supérieures à 1 000 m2 ont justement été réalisées par des investisseurs privés dont Regus et KPMG, ce dernier étant pourtant historiquement positionné à Sophia-Antipolis. Le dynamisme de l'Eco-Vallée n'est pas prêt de se démentir puisque "de nombreux projets vont se concrétiser", souligne Jeanne-Marie Fauvet, dont Nouvel'R (29 000 m2), AirPort Promenade (25 000 m2) et Grand Central (35 000 m2) et Joia Meridia avec son "éco-quartier moderne et contemporain" devrait aussi, sans jeu de mots, apporter sa pierre à l'édifice. Et puis "ces opérations, hormis Palazzo Meridia, se font en blanc", rappelle également Jeanne-Marie Fauvet. Autre preuve de la confiance des investisseurs. A l'Arénas, le taux de vacances est de 400 m2. Autant dire... rien. Plus au nord, l'arrivée d'Ikea va continuer à titiller l'appétence pour l'Eco-Vallée et celle de la ligne 3 du tramway contribuer à rendre le tout plus attractif.

Plus à l'est, au centre de la Cité des Anges, Iconic et sa silhouette de diamant devraient repositionner le centre-ville dans la to do list des investisseurs. Si quand le bâtiment va, tout va, quand l'immobilier de bureaux se porte bien, c'est pas mal aussi.