Pierre-Edouard Berger : "Le Club Marseille Métropole est un club qui compte"

Un club qui réunit des entrepreneurs, c'est toujours une concentration de volonté et d'idées qui émergent. C'est vrai pour beaucoup de sujets et c'est le fondement avoué du Club Marseille Métropole. Né Club Marseille La Découverte en 1997, il voit le jour à la veille d'un événement économique majeur, la Coupe du monde de football 1998, auquel Marseille prend part. Pas anodin. Il fallait réunir les hommes de bonne volonté, prêt à profiter de l'aura de l'événement pour faire rayonner la force économique du territoire. Vingt ans plus tard, dans le fond, rien n'a changé. C'est toujours l'intérêt économique qui prime et c'est ce que défend son président depuis 2012, Pierre-Edouard Berger. Entre temps, le Club est devenu Club Marseille Métropole, histoire de coller à la réalité du terrain.

Informer et confronter

Le fondement du club ce n'est pas d'être dans le contentement béat, Pierre-Edouard Berger pointant le fait que beaucoup reste encore à faire. C'est d'ailleurs la raison d'être des commissions qui ont été créées, dont celle de l'emploi par exemple. "Il existe une méconnaissance des dispositifs de formation. Notre rôle est de contribuer à une meilleure information de nos adhérents". Même motif, même constatation en ce qui concerne la commission Innovation et Environnement qui se penche avec intérêt sur les sujets de la RSE, de l'énergie, des déchets et de l'urbanité. La thématique Smart City, tellement évoquée, est-elle vraiment bien connue ? "Nous interrogeons nos adhérents sur qu'en connaissent-ils, que sont-ils prêts à faire ?", pose Pierre-Edouard Berger.

Pour faire avancer les réflexions, il fait parfois pousser dans des retranchements ou faire se poser des questions différemment. C'est typiquement ce que tentent de faire les conférences organisées autour d'une personnalité connue mais au profil parfois éloigné du monde de l'entreprise. Comme avec Akhenaton, par exemple, Marseillais et membre du groupe I AM. "Confronter notre monde économique à un rappeur qui a une vision du territoire", cela est totalement dans l'ADN du club estime son président. Ça doit donc aider à faire bouger les lignes.

Savoir aimer

"Nous sommes un club d'acteurs qui aiment profondément ce territoire. Nous ne sommes pas spectateurs. Nous voulons aider et soutenir son développement", appuie Pierre-Edouard Berger. "Nous sommes consultés, nous sommes regardés. Nous pouvons être le liant entre politique et économique", un peu comme cela a été le cas en 2015, lorsqu'un appel "positif" du monde économique plaide pour la concrétisation de la Métropole. Sur la question de la mobilité, épine dans le pied ô combien prégnante, "la Métropole nous demandé d'avancer sur quelques sujets" précise Pierre-Louis Berger, rappelant que tout est lié puisque "la mobilité pénalise l'emploi". Et puisque on parle Métropole, c'est aussi vers Aix-en-Provence que le Club entend nouer des liens plus forts. "Nous devons réfléchir ensemble sur des sujets communs afin d'être pertinents". Le Club lui-même réfléchit aussi à sa propre évolution. "Le conseil d'administration n'est pas une chambre d'enregistrement. Il existe de vrais débats", insiste Pierre-Edouard Berger. "Le club doit vivre, il doit être consommé. Nous sommes là pour servir".