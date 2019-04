Quelles priorités en 2019 pour la Banque des territoires ?

Lorsqu'il arrive comme directeur général de la Caisse des Dépôts en octobre 2017, Eric Lombard veut simplifier le groupe en réorganisant ses activités nombreuses et difficilement lisibles. Les cinq métiers de la Caisse sont alors bien distingués. Parmi eux, l'accompagnement des territoires auquel se dédie la marque Banque des territoires créée en mai 2018. L'intérêt est en même temps d'aller vers une plus grande déconcentration de la décision au profit du local. "Auparavant, nous n'avions pas de délégation à Marseille pour investir sur fonds propres. C'est désormais le cas à hauteur de 1 million d'euros", rappelle le directeur régional, Richard Curnier.

La Banque des territoires intervient auprès des acteurs locaux - collectivités, bailleurs sociaux, entreprises publiques et parfois privées - tout au long du projet, du conseil au financement, autour de quatre axes : rendre les territoires plus inclusifs, plus connectés, plus durables et plus attractifs.

Ainsi, en 2018, 1,2 milliard d'euros de prêts a été signé, 59,2 millions d'euros ont été investis en fonds propres. Parmi les réalisations marquantes : un investissement de 11 millions pour le port Vauban à Antibes, la participation au financement de la Tour La Marseillaise ou encore à celle du futur hangar J1 à Marseille.

Cibler les villes moyennes

Mais en plus de ces gros projets, la Banque des territoires a aussi vocation à s'adresser à ceux de plus petites collectivités. "En 2019, l'objectif est non seulement d'investir plus car le territoire en a besoin, mais aussi d'aller davantage vers les villes moyennes, pas seulement vers les grandes métropoles". Une action qui va dans le sens du plan national "Action cœur de ville" qui concerne treize communes en Région parmi lesquelles Grasse, Manosque ou encore Avignon. Parmi les actions déjà conduites avec ces communes, l'accompagnement pour l'ouverture d'un cinéma à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence.

Pour cela, la Caisse des Dépôts cherche à aller au plus près des maires qu'elle accompagne ensuite dans leurs projets, du conseil au financement. "Nous avons réuni tous les maires l'an dernier pour travailler ensemble sur Action Cœur de ville. Nous participerons aussi au printemps des territoires en juin prochain". Sur les plus petits de ces projets, elle cherche également à travailler avec des intermédiaires. "Par exemple, nous pouvons apporter des fonds à la Chambre régional de l'Economie sociale et solidaire pour qu'elle investisse elle-même dans de petits projets vers lesquels nous n'irions pas forcément".

Soutenir le logement social

Autre axe majeur : le logement social pour lequel elle dispose de plusieurs leviers d'action, qu'il s'agisse d'accompagner des collectivités ou des bailleurs sociaux via du conseil et du financement. Au total, en Région, la Banque des territoires a financé la construction de 8 584 logements et la réhabilitation de 10 590 autres. Mais elle joue aussi un rôle d'opérateur grâce à la filiale, CDC Habitat, à l'origine de 1 748 constructions et 1 699 réhabilitations en 2018. Mais s'il est une priorité pour 2019, c'est bien le Plan logement censé transformer le secteur HLM dont le cadre juridique évolue considérablement. Ce plan annoncé à 10 milliards d'euros comprend plusieurs actions comme l'allongement de la dette des bailleurs sociaux "afin de leur éviter des problèmes de trésorerie", des prêts haut de bilan bonifiés qui garantissent un taux d'intérêt nul sur les vingt premières années ou encore des avances de trésorerie.

La Banque des territoires a également à cœur d'expérimenter ce qu'elle a fait au travers de son Lab en incubant le projet Viagévie. "Il s'agit de permettre à des propriétaires occupant leur logement et ayant des revenus modestes de rester dans leur maison grâce au viager". La rente obtenue leur permet d'aménager leur logement ou de financer des services leur permettant le maintien au domicile. A leur décès, le logement est réservé à des "jeunes solvables mais pas finançables" car en situation précaire (intérim, CDD...). L'intérêt pour la CDC d'incuber ce projet est de l'expérimenter pour éventuellement le dupliquer ensuite, et étoffer son offre de services, tout en répondant à ses objectifs d'inclusion et de dynamisme des cœurs de villes.

Accompagner la réindustrialisation des territoires

Enfin, la troisième priorité de la CDC est le plan Territoires d'industrie. Sept projets sont concernés en Région. Ils bénéficieront de ce fait de l'appui de la Banque des territoires de l'élaboration du projet à son financement. "C'est tout nouveau pour nous. Nous avons passé notre première convention avec Carros". Dans ce cas, il s'agira de financer l'ingénierie, d'aider les collectivités à l'aménager la zone, d'investir dans le très haut débit et dans de l'immobilier spécifique.

Autant de projets censés soutenir une dynamique bien réelle en Région. "Nous sommes sur le podium des investissements, aussi bien en montant qu'en quantité", se réjouit Richard Curnier. Un phénomène qui va de pair avec la dynamique des dépôts gérés - et donc d'une source de revenus considérable - elle-même liée à une forte activité liée au notariat, cible de la Caisse des dépôts. "Nous sommes la région la plus concernée par la création d'offices notariales". Une profession en pleine modernisation qu'il convient d'accompagner...