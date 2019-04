Comment Bpifrance tisse sa toile en région Sud

Plus de 6 300 entreprises accompagnées en 2018, soit 2 milliards d'euros distribués qui ont rendu possibles, grâce à l'effet de levier, 3,8 milliards d'euros de financements publics et privés. Tels sont les résultats de Bpifrance en région Sud pour l'année 2018. Des résultats en hausse dans un contexte plus que favorable pour l'investissement des entreprises, le crédit étant particulièrement abondant et peu coûteux.

Un contexte qui donne à la Banque publique d'investissement toute l'amplitude pour soutenir l'économie régionale, ce qui passe par une assise de plus en plus forte sur le territoire, avec la proximité comme mot d'ordre. D'où l'ouverture en 2016 d'une antenne à Avignon où elle réalise actuellement 12% de ses activités, avec 736 entreprises soutenues l'an dernier.

Coordonner les acteurs locaux

Mais Bpifrance ne se contente pas d'étendre sa couverture, elle veut aussi renforcer son maillage là où elle se trouve déjà. Pour cela, elle s'appuie sur les multiples acteurs présents sur place. Une multiplicité qui peut parfois rimer avec manque de lisibilité. Ce qu'elle va tenter de pallier via Bpi Création née en janvier 2019 de l'intégration par Bpifrance de l'Agence France Entrepreneur et des missions de soutien à la création d'entreprise de la Caisse des dépôts.

Concrètement, en plus de promouvoir la création d'entreprise, il s'agira de soutenir et de financer les acteurs de l'accompagnement, et d'en avoir une vision plus claire grâce à son Observatoire de la création d'entreprise. "Il s'agira de coordonner tous les outils existants", synthétise Véronique Védrine, directrice de Bpifrance en Provence Alpes Côte d'Azur.

Soucieuse de faire émerger des innovations de rupture, la banque d'investissement travaille aussi de concert avec les universités locales et les Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) dans le cadre de son plan Deeptech consistant à" financer des projets innovants venus de l'université pour les faire passer dans le milieu de l'entreprise".

Une solide alliance avec la Région Sud

Mais s'il est un partenaire de première ligne pour Bpifrance Provence-Alpes Côte d'Azur, il s'agit bien de Région Sud elle-même. Une relation qui s'écrit autour d'une série de dispositifs.

Sur l'innovation d'abord, toutes deux ont, avec l'Etat, lancé fin 2018 le dispositif PIA 3 (Programme investissements d'avenir NDLR). "De nouvelles dotations ont été mises en place pour soutenir l'innovation avec une enveloppe régionalisée". Des dotations distribuées d'une part pour l'aide à l'innovation, d'autre part pour la structuration de filières. "Aujourd'hui, un comité a été créé pour le premier projet filière", annonce Pierre Villefranque, directeur régional Bpifrance Marseille. Et c'est la filière agroalimentaire qui devrait en bénéficier, autour du pôle de compétitivité Terralia, basé dans le Vaucluse.

Autre dispositif cher à la banque d'investissement : la garantie de prêts bancaires, très prisée par les TPE qui représentent 90% de la clientèle en la matière. Un moyen de faciliter l'accès au crédit en couvrant 40 à 60% du risque bancaire. Sauf que ces temps-ci, "le fonds de garantie était en sommeil", reconnaît Véronique Védrine. "En effet, la garantie a un coût tandis que les taux d'intérêt sont très bas". Face à cela, Bpifrance et la Région Sud ont donc lancé en décembre 2018 Région Sud Garantie, une garantie gratuite couvrant jusqu'à 70% du risque. Un dispositif financé par la Région et le Fonds européen de développement régional (FEDER). "Nous sommes la seule Région à avoir ce dispositif ", se réjouit la directrice du réseau Sud. Opérationnel depuis peu, l'outil a déjà permis d'octroyer 9 millions d'euros de garantie pour une quarantaine d'entreprises.

Et si la banque d'investissement peut compter sur la Région pour la soutenir dans ses actions, l'inverse est aussi vrai s'agissant du prochain accélérateur porté par l'agence régionale de développement Rising Sud. "Nous l'aidons via nos conseils, nos formations qui seront mis à disposition des entreprises accompagnées". Et sur la sélection de ces dernières aussi, Bpifrance aura son mot à dire. "Nous nous engageons à être le plus bienveillant possible avec tout ce qui est industriel, qu'il s'agisse de petit sous-traitant, d'ingénierie..." Car l'industrie est un axe fort pour BpiFrance qui pilote la French Fab. D'où la nécessité de sensibiliser, ce qui est justement l'objet du French Fab Tour organisé pour" assurer la promotion de la nouvelle industrie française et donner aux jeunes le goût d'y travailler".

Deux nouveaux accélérateurs pour les petites entreprises

Si Bpifrance est bien connue pour faciliter le financement des entreprises, elle joue également un rôle important en matière d'accompagnement. Et pour cela, "nous donnons de plus en plus d'importance aux accélérateurs d'entreprises", relève Pierre Villefranque. Des accélérateurs nationaux et, de plus en plus, régionaux, "afin que cela coûte moins cher aux entreprises".

Une logique qu'il s'agit de pousser en créant en 2019, partout sur le territoire, des accélérateurs de petites entreprises. "Ce sera plus simple et moins coûteux avec un parcours d'accompagnement sur un an". Pas de lieu physique mais du "e-learning pour faire gagner du temps aux entrepreneurs». L'objectif étant d'en lancer dix au niveau national, dont deux en région. "Nous travaillons avec les métropoles de Nice et Aix-Marseille. Nous sommes en négociation après avoir obtenu l'aval de la Région. Cela devrait aboutir cette année". Tout est bon pour aider la croissance...