Qui est Yvon Grosso, le nouveau président du Medef Sud ?

Trois ans après avoir quitté la tête de l'Union pour l'Entreprise 06, c'est une nouvelle casquette présidentielle qu'endosse Yvon Grosso.

Patron d'entreprises spécialisées dans l'emploi et l'intérim - Agyca Group, 245 salariés pour un chiffre d'affaires de 10,7 M€ qui réunit 4 structures - celui qui est d'abord passé par Adecco avant de passer le cap de l'entreprenariat revient donc sur le devant de la scène du syndicalisme patronal.

Yvon Grosso n'avait d'ailleurs jamais vraiment caché sa volonté de poursuivre son engagement au sein du mouvement. Au moment de quitter l'UPE 06 - et alors qu'il avait un temps envisagé de se porter candidat à une autre présidence, celle de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur - il disait bien vouloir continuer à "veiller à ce que l'Union pour l'Entreprise continue d'être dignement représentée" et qu'il préférait "demeurer indépendant. Je serai davantage utile avec la liberté d'expression que me permettra cette indépendance. Je veux continuer à faire bouger les lignes sur le champ social, fiscal, réglementaire, aider à rendre les entreprises le plus compétitives possibles".

Entre temps, il a en effet assuré une autre présidence, celle de FormaSup PACA-CFA Epure (CFA interuniversitaire régional).

Yvon Grosso est depuis presque 30 ans impliqué dans le mouvement patronal. Au sein de l'UPE 06 il a notamment favoriser la montée en puissance du fonds d'investissement FCPR Fonds Entrepreneurial 06, porté par l'entrepreneur Georges Dao, avec, dans la même lignée la création de BA06, le marché qui réunit entreprises innovantes, financeurs et donneurs d'ordre et qui perdure encore aujourd'hui.

Il a également mis en place le programme Performance Globale 06, porté par le cabinet spécialisé CoreKap, qui a accompagné plusieurs PME azuréennes dans le virage solidaire et durable...

Au Medef Sud, il hérite également d'outils intéressants, mis en place par son prédécesseur, Jean-Luc Monteil, dont le think tank Nouveau Cap, dédié aux territoires et qui se veut un espace de réflexion apporteur de solutions. Il y a aussi le Forum du numérique, qui pose la question de la digitalisation de toutes les entreprises et qui connaîtra sa seconde édition le 19 septembre à Toulon.

C'est lui qui va en revanche donner le ton de la toute première Nuit de l'engagement, manifestation qui aura également lieu en septembre et qui est la nouvelle mouture de ce qui était jusqu'alors la soirée des mandataires.

Les défis ne vont évidemment pas manquer, les évolutions législatives concernant le monde de l'entreprise étant souvent source de ire et de prises de position.

Reste maintenant à Yvon Grosso à s'approprier un vaste territoire, Provence Alpes Côte d'Azur étant riche de six départements très différents. On ne doute pas qu'il ait déjà quelques idées précises...