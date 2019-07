Jean-Philippe Agresti, bien droit à Marseille

Jean-Philippe Agresti. (Crédits : DR)

MARSEILLE Doyen de la faculté de droit et de science politique, vice-président d'Aix-Marseille Université, il est en charge des partenariats avec le monde socio-économique. Un rôle qui demande de la pédagogie et une vision. Et ça vaut aussi pour imaginer l'avenir de sa ville.