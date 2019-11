Qui sont les lauréats des Grands Prix de l'industrie du futur ?

L'industrie du futur représente l'avenir de l'industrie. Une industrie propre, durable, innovante, numérique, exportatrice. Une industrie qui sait défendre sa place face à la concurrence européenne, notamment. Une sorte d'idéal vers lequel tendent certaines PME et PMI françaises, installées en région, qui parce qu'elles savent que l'inertie est l'ennemie de la performance, n'ont pas hésité à se remettre en question. Ce sont ces entreprises innovantes, à tout point de vue, que le jury d'experts et d'industriels réunis par La Tribune a distingué lors d'une cérémonie ce 12 novembre, dans le cadre d'Industria, l'événement organisé par la CCI Nice Côte d'Azur.

Cinq catégories ont permis de départager les candidats, choisis préalablement par la rédaction de La Tribune.

Dans la catégorie Environnement c'est la Compagnie du Midi, basée à Carros qui l'a emporté pour sa gamme de produits cosmétiques comme de nettoyage bio. C'est elle notamment qui relance en 2012 la véritable Nénette, cet avale-poussière en coton imprimé d'un liquide absorbant et lustrant, lavable donc réutilisable à l'envi, qui a connu ses heures de gloire dans les années 60 et 70.

Aujourd'hui, l'entreprise dirigée par Guillaume Fiévet emploie 65 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 25 M€.

Avec Bob, son lave-vaisselle de 47 cm de hauteur et de profondeur et 33 cm de largeur, Daan Technologies s'octroie le prix de la pépite industrielle. C'est en Vendée que la jeune entreprise de 10 salariés va donner vie d'ici quelques mois à celui qui peut revendiquer être le seul lave-vaisselle fabriqué en France. D'ailleurs Damian Py et Antoine Fichet, après quelques péripéties, de retrouvent à la tête de leur propre usine.

En s'engageant sur le segment de la fabrication de prototypes de cartes électroniques, EMS Proto a trouvé la niche qui lui permet au bout de 4 années d'existence d'enregistrer une croissance, de 77 % en 2018. Pierre-Yves Sempère et Damien Michaud prévoient une nouvelle version de la plateforme qui permet à tout industriel d'indiquer les contraintes techniques et de chiffrer le coût de la réalisation d'une carte électronique, plateforme qui constitue la plus-value de cette entreprise de 30 salariés, basée en Nouvelle-Aquitaine, qui enregistre un chiffre d'affaires de 1,6 M€ et qui se distingue dans la catégorie 4.0.

Fabricant de farine, exportant en Afrique, Moulins Dumée, détenue par la 4ème générationen Bourgogne Franche-Comté, s'est engagée en 2015 dans la construction d'une usine, injectant 25 M€ - le montant de son chiffre d'affaires à l'époque - dans ce nouvel outil qui va lui permettre d'augmenter sa production de 200 %. Elle revendique le titre de moulin le plus moderne de France. Pour valoriser ses produits, l'entreprise a créé sa propre marque, baptisée Blonde de Pain. Avec 70 salariés et un chiffre d'affaires de 32 M€ elle est désignée Industrie familiale.

Normande et 100 % à l'export, couronnée du Prix de l'industrie internationale, Nutriset fabrique des pâtes qui luttent contre la malnutrition dans les pays du sud. Dirigée par Michel Lescanne, elle dispose de 8 familles de produits adressant la malnutrition aigue sévère, modérée, en prévention, chronique, support nutritionnel, traitement de l'eau, réhydratation... Ses clients sont l'Unicef, le Programme alimentaire mondial (ONU), le Haut-Commissariat aux réfugiés ainsi que les ONG Médecins sans Frontières, Action contre la Faim, Save the Children. Elle emploie 207 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 115 M€.