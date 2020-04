Covid Résistance, la nouvelle arme financière dégainée par la Région Sud

La Tribune - Vous encouragez les territoires à rejoindre la dynamique engagée par le Conseil régional avec la Banque des Territoires. Territoires cela signifie-t-il aussi bien les départements que les métropoles ?

Renaud Muselier - Exactement, nous avons d'ailleurs adressé cet après-midi un courrier à l'ensemble des Présidentes et Présidents des Départements, Métropoles et EPCI du territoire régional.

Des contacts sont-ils actés avec certains territoires ?

Bien sûr et nous espérons qu'ils se multiplient dans les prochains jours.

Quels besoins ce Fonds comble-t-il ?

Les TPE sont en première ligne. Ce sont aussi bien souvent elles qui auront des difficultés à mobiliser des crédits bancaires. La puissance publique a un rôle à jouer ici. Néanmoins il faut que ce Fonds soit le plus ouvert possible. Pour les associations bien évidemment, également fortement impactées par la crise. Cela fera bien sûr l'objet d'échanges avec nos partenaires pour finaliser précisément les contours du fonds.

Les 20 M€ viennent-ils s'ajouter au 1,4 milliards d'euros consacré au plan Marshall que vous avez présenté ce 30 mars ?

Les 20 M€ sont apportés équitablement par la Région et La Banque des Territoires. Les 10 millions apportés par la Région Sud sont parties intégrantes du Plan d'urgence de solidarité et de relance que nous avons annoncé ce lundi, auquel La Banque des Territoires a souhaité, depuis, abondé, et il est important de remercier son Président Olivier Sichel et le Directeur régional Richard Curinier. La preuve que lorsque nous jouons collectif, nous savons aller vite. Bien évidemment, il faut que les collectivités abondent dans ce Plan Marshall pour multiplier la mise et répondre au plus près au besoin de nos territoires.