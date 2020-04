Sylvie Brunet, l'Europe et la crise : "Les Régions sont le bon interlocuteur"

On a beaucoup entendu dire qu'il fallait une réponse européenne à la crise. Tantôt affirmatif, tantôt interrogatif, le propos a beaucoup porté à débat, dans les médias notamment. Dans la réalité, "l'ensemble des pays membres n'ont pas été touchés par la pandémie, au même stade, au même moment", explique Sylvie Brunet, autre façon de dire qu'il est difficile d'obtenir un consensus quand les membres ne sont pas confrontés à la même problématique. Rappelant aussi que "le sujet de l'Europe de la santé n'est pas au cœur des compétences de l'Europe", mais que certainement, la crise actuelle, inconnue dans sa forme et ses conséquences, pouvait bien changer la donne.

Financer collectivités et entreprises

La député européenne, issue de la majorité présidentielle, rappelle tout de même que les réponses de l'Europe ont été crescendo. D'abord avec l'annonce du plan de rachat de dettes publiques et privées à hauteur de 750 milliards d'euros, ce qui, de façon locale, "permet aux collectivités de continuer à être financées et aux entreprises d'emprunter auprès des banques à des taux raisonnables". S'ensuit la levée de la contrainte budgétaire - "qui ne pouvait de toute façon plus être tenue" - et le 26 mars, 37 milliards d'euros injectés via un fonds, dont 650 M€ rien que pour la France, dédiés au financement des secteurs sensibles que sont la santé, les associations, les entreprises et les travailleurs indépendants.

La crise évidemment bouleverse les règles. "Nous allons avoir un assouplissement des règles", redit Sylvie Brunet. Notamment le co-financement, qui est la règle absolue pour prétendre à un financement de l'Europe, ne sera plus obligatoire. Il sera tout à fait possible d'être financé à 100 % par l'Europe. Une petite révolution dans la pratique habituelle. "Il faut flexibiliser", martèle Sylvie Brunet. Qui dit aussi que souvent le poids administratif est plus français qu'européen...

C'est dans ce contexte qu'intervient SURE, acronyme rassurant, qui signifie Support to mitigate Unemployment Risk in Europe, prévu pour être temporaire et destiné à financer les besoins des Etats.

Si au niveau hexagonal, le chômage partiel devrait coûter 20 milliards d'euros, en Provence Alpes Côte d'Azur, il génère un financement de 58,3 M€, faisant du Sud la troisième région la plus touchée.

L'enjeu du FEAD

Réuni ces 16 et 17 avril - dans les conditions du confinement - le Parlement européen devrait voter un ensemble de mesures techniques. Mais c'est le Fonds d'aide aux plus démunis, le FEAD, qui porte un enjeu, celui de l'apport en monnaie sonnante et trébuchante à ceux qui souffrent de pauvreté. Ce sont les associations qui sont au cœur du processus. "Ce fonds est débloqué sous formes de bons", précise Sylvie Brunet, qui rappelle encore le rôle de la réponse en proximité, essentielle dans cette configuration. "L'objectif est de faire en sorte que ces fonds sont apportés aux régions en ciblant là où le besoin se fait urgent". A Menton, les réfugiés continuent d'arriver, "et on ne se préoccupe pas d'eux", souligne Sylvie Brunet.

La Région, partenaire idéal

Dans la répartition des fonds, la notion de territoire est extrêmement présente. Essentielle même car c'est là où est né le besoin que doit être fléchée la dotation financière. En tant que chef de file de l'économie, les Régions sont un maillon primordial dans cette chaîne. En Provence Alpes Côte d'Azur, l'Europe on connaît bien. On ne rappellera pas que le président du Sud, Renaud Muselier est, certes un ancien député européen, mais surtout un Europhile convaincu. Qu'il continue à exhorter les acteurs économiques à "utiliser l'Europe". Ça tombe bien, Sylvie Brunet et Renaud Muselier se connaissent bien. De fait, "les Régions sont le bon interlocuteur, il est important de collaborer ensemble. Il existe un vrai travail de coordination".

Qui servira peut-être d'ailleurs, sur un autre sujet majeur, exacerbé par la crise, celui de la relocalisation industrielle. Celle-ci peut et doit s'envisager à l'échelle européenne. Et là aussi, c'est du concret. De quoi modifier aussi peut-être la perception de l'Europe...