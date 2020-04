Françoise Berthelot : “Je n’ai besoin de plaire à personne. C’est ma force”

Il est des épisodes de vie qui font une vie. Quelle que soit la forme ou la place qu'ils prennent, ils impriment un parcours au point de le faire dévier de sa trajectoire initiale. Pour Françoise Berthelot, présidente du Conseil régional de l'ordre des architectes en Provence Alpes Côte d'Azur, c'est à un festival de films à l'organisation initiatique qu'elle doit sa vocation. Nous sommes alors au début des années 70... "Je travaillais à l'Office de tourisme de Chamrousse", raconte-t-elle. "Avec une collègue, nous avions créé un festival de films qui a connu son petit succès, devenant le Festival du film d'humour revendu par la suite à l'Alpe d'Huez". Une réussite vite récupérée par "ces messieurs", lesquels "à l'issue d'une réunion en ont pris la présidence, nous laissant le secrétariat. Je me suis alors dis que je devais absolument trouver un métier différent, un métier où il n'y aurait pas de "messieurs" pour me dire : 'je vais prendre les commandes, et toi les outils' ". Avec ce "ces messieurs" lancé de sa voix légèrement traînante, Françoise Berthelot nous replace dans une époque que l'ère #metoo a relayé au siècle dernier. Sans toutefois la rendre complètement obsolète....