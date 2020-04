Le Grab, quarante ans de recherche au service de l’agriculture biologique

Créé en 1979 par un chercheur de l'Inserm et un groupe d'agriculteurs, le Grab s'intéresse d'abord à la qualité des aliments bio. La démarche intéresse les producteurs mais pour eux, l'urgence est plutôt de gérer le quotidien. "A l'époque, on pouvait perdre jusqu'à 80 % d'une récolte de pomme" explique Vianney Le Pichon, directeur du Grab. Le groupe de recherche réajuste ses ambitions et se tourne vers l'amélioration des techniques de l'agriculture biologique pour la production de fruits et légumes et pour la viticulture.

Chercheurs et agriculteurs main dans la main

Une science faite pour et avec les agriculteurs, c'est ce qui fait l'originalité du Grab en plus de son positionnement 100 % bio. Ainsi, les expérimentations sont menées sur ses terrains propres mais aussi dans les exploitations de producteurs partenaires, en Provence-Alpes Côte d'Azur, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 25 stations d'expérimentation font de la recherche autour de la culture de fruits et légumes. "Cette association entre agriculteurs et chercheurs permet de faire à la fois une recherche analytique où l'on ne fait varier qu'un facteur à la fois et des expérimentations qui intéressent...