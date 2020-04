Martine Vassal : "Pour permettre la relance, il faut un tissu économique sauvegardé"

La Tribune - La Métropole que vous présidez a lancé un dispositif d'aide financière, appelé Fonds territorial et solidaire, doté de 40 M€ et pouvant atteindre 50 M€. Pourquoi créer un nouvel outil ?

Martine Vassal - Parce qu'il est essentiel de soutenir le tissu économique local et de sauvegarder l'emploi. La situation que nous vivons est exceptionnelle, anxiogène, préoccupante. La crise sanitaire devient une crise sociale et économique. Il ne faut pas qu'elle se transforme en crise durable. Le territoire regroupe 150 000 entreprises qui représentent 50 % du PIB de Provence Alpes Côte d'Azur. Il existe, dans les dispositifs proposés, certains trous dans la raquette, puisque, par exemple, ne sont pas concernés les professions libérales, les auto-entrepreneurs. Il s'adresse à toutes les entreprises de moins de 20 salariés dont le siège social est installé dans l'une des 121 communes du département et de la Métropole (sont inclues Pertuis dans le département du Vaucluse et Saint-Zacharie dans le département du Var NDLR) et qui ont subi une perte de 30 % de leur chiffre d'affaires. Pour celles qui ont seulement 6 mois d'activité, l'analyse se fera cas par cas. Il faut accompagner...