La crise, le "bon" moment pour travailler sa marque ?

(Crédits : DR)

Confinement oblige et réflexion sur l'après ne manquant pas d'envahir les esprits, il semblerait qu'il soit de bon ton de mettre cet espace temps à profit pour se pencher sur ce qui peut être amélioré. Dont la marque. Valeur pilier qui servira dans la phase de reconquête, elle doit être solide et durable, comme l'explique Sophie Roux, co-fondatrice de BrandSilver, spécialiste de la stratégie de marque dans l'innovation tech, santé et impact sociétal, basée à Vence.