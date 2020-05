Covid Résistance, INCA et l'indispensable accompagnement du dirigeant

Depuis la mi-avril, c'est ce fonds qui est la soupape financière pour les entreprises et associations de moins de 20 salariés. Voulu par la Région Sud, accompagnée par la Banque des Territoires, Covid Résistance est surtout aux mains opérationnelles du réseau Initiative, présent sur le territoire via 19 implantations, en proximité, ce qui est évidemment la plus-value du réseau.

Sur le territoire de la Métropole niçoise et Pays de Paillon, c'est Initiative Nice Côte d'Azur qui est à la manœuvre. Un exercice que la plateforme azuréenne connaît bien puisque le financement des entreprises, c'est bien son quotidien et son savoir-faire. Sauf que, comme le souligne sa présidente, Valérie Ammirati, il s'agit habituellement de création ou de reprise d'entreprises. Or aujourd'hui ce sont des entreprises en souffrance, en difficulté, qui sollicitent une aide sonnante et trébuchante. Et les critères de sélection sont drastiques. Une obligation pour atteindre un objectif clair : aider le maximum de structures et faire en sorte que celles déstabilisées par la crise économique survivent.

Couvrir les besoins

"Les critères sont stricts", dit Valérie Ammirati, mais c'est pour la bonne cause....