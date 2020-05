Avec Implanteus, Avignon se dote d’une École universitaire de recherche

C'est une petite université, 7 000 étudiants environ. Elle a tout de même tenté sa chance et candidaté à l'appel à projet pour voir son projet Implanteus labellisé École universitaire de recherche (EUR). Financées dans le cadre du programme Investissements d'avenir, les EUR réunissent sous un même label offre de formation (masters) et recherche (écoles doctorales, laboratoires de recherche), selon le modèle des Graduate schools ouvertes sur l'international autant que sur le monde de l'entreprise.

Avec Implanteus, l'ambition est de "relever le défi consistant à adapter les systèmes agricoles méditerranéens aux contraintes du changement global, tout en favorisant une haute qualité nutritionnelle".

Un défi "dans l'air du temps", observe Olivier Dangles, chef de projet et professeur à l'université d'Avignon, à l'heure où la menace des dérèglements climatiques est très prégnante en Méditerranée et où le mieux-manger est au cœur des préoccupations sociétales. Mais ce n'est pas le seul atout du projet. "Quand on est une petite université, pour exister auprès de grands centres comme ceux de Marseille, Montpellier ou Lyon, il faut une offre disciplinaire marquée. Or, nous sommes très...