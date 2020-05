PGE : on en est où dans le Sud ?

Beaucoup de vert, encore trop de jaune et un peu de rouge. Voilà la composition et les couleurs du graphique (autrement appelé camembert) produit par le sondage qu'a réalisé l'Ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d'Azur auprès de la profession dans les six départements de la région.

Une démarche qui sert en quelque sorte de baromètre. Très vite apparu dans le vocabulaire économique dès le début de la crise, le PGE a tout aussi rapidement cristallisé l'attention des entreprises, mis, par effet de ricochet, sous le feu des critiques, lors d'un démarrage un peu poussif.

Pour autant, la photographie donnée par ce sondage est plutôt bonne. Tout au moins encourageante, puisqu'elle montre que le processus est enclenché.

"Ce sondage met en évidence un historique de deux mois", souligne Lionel Canesi. "Et si j'ai pu faire remarquer des débuts laborieux, il évident que désormais les banques ont pris le rythme" dit le président des experts-comptables de Provence Alpes Côte d'Azur, commentant les 70 % de PGE demandés qui ont été accordés mais faisant remarquer aussi que pour les établissements bancaires il s'agissait d'une réforme des mentalités assez brusque.

Combler les...