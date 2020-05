Isabelle Lonchampt, l'autodidacte devenue présidente

Ses journées sont courtes et les heures de travail à rallonge. A peine Isabelle Lonchampt termine-t-elle un rendez-vous qu'elle en enchaîne un autre. "J'ai peu de temps libre", souffle-t-elle. Passionnée de voyages, et notamment de Rome qu'elle qualifie de "plus belle ville du monde", la dirigeante va devoir attendre pour retrouver la capitale italienne.

A la tête de deux entreprises, Gardanne Travaux Industriels (GTI) et M2C Rénovation, Isabelle Lonchampt occupe depuis juin dernier la présidence de la fédération du BTP du département des Bouches-du-Rhône (FBTP). Une première pour une femme. "Je n'avais jamais pensé occuper un tel poste, ce n'était pas du tout un objectif ou un plan de carrière", assure-t-elle. Sa carrière dans le BTP débute il y a presque 30 ans alors qu'elle œuvre dans... la métallurgie. "Il y avait une opportunité de se lancer dans le BTP, beaucoup de clients nous le demandaient. J'ai vraiment découvert ce métier en me lançant ", raconte-t-elle.

Faire fi des étiquettes

L'aventure commence en famille. Elle fonde avec son père GTI en 1991. D'abord pour continuer de travailler en lien avec le secteur industriel avant de se tourner vers les travaux publics....