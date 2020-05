ACG Management réaffirme sa stratégie

Le premier signe du changement - et pas n'importe lequel - a été l'arrivée au capital de la Caisse d'Epargne-CEPAC, en octobre 2019. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Et pour cause, c'était le premier indice visible de la mutation en train de s'opérer au sein d'ACG Management. La société de gestion, spécialiste de l'investissement dans les PME non cotées, vit alors en interne un autre changement d'importance, son rachat par Arnaud Chiocca. Un homme du terrain puisque investisseur depuis dix ans au sein de l'entreprise, qui gère donc aussi désormais, les manettes opérationnelles.

Comme tout changement d'actionnariat et de direction le présuppose, redéfinition de la stratégie s'impose. ACG Management n'échappe à la règle. Mais c'est pour mieux réaffirmer les siennes et s'engager, ainsi que le dit son DG, "dans une nouvelle dynamique".

Regarder dans la même direction

Après deux décennies d'existence, ACG Management est clairement arrivée à une certaine maturité. Avec 30 collaborateurs, répartis à Marseille, Ajaccio, Bastia et Saint-Denis de la Réunion, 391 entreprises financées depuis l'origine et 300 M€ d'encours, la voici à "la bonne taille pour notre projet, pour...