Renaud Muselier : "Nous devons imposer notre territoire comme référence européenne en matière de transition écologique"

La Tribune - La plateforme de mise à disposition des masques fonctionne-t-elle comme prévu ?

Renaud Muselier - Notre plateforme d'achat a bien fonctionné, sa mise en ligne a permis à 208 entreprises de commander des masques pour 170 000 employés ! C'est une bonne chose pour la reprise de l'économie régionale. En plus des entreprises, les Départements 83 et 06 ont commandé 1 million de masques pour leurs habitants et 50 collectivités, dont 12 EPCI, ont profité de la plateforme pour commander 500 000 masques. En plus de cette plateforme, dont le minimum de commande était de 10 000 masques, nous avons distribué gratuitement 650 000 masques aux plus petites entreprises, afin de leur permettre de reprendre leur activité dans le respect des gestes barrières. En effet, ces dernières ne sont pas en mesure de s'approvisionner faute, notamment, de moyens financiers. Dans ces 650 000 masques, on dénombre 250 000 masques pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics en partenariat avec la CAPEB, la FRTP et la FRB et 400 000 pour les petits artisans et commerçants en partenariat avec la CMAR. Parallèlement à cela nous soutenons sur le territoire régional des initiatives comme le...