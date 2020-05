La stratégie "exotique" de Cannes et David Lisnard

500 M€ de pertes enregistrés par la destination. Voilà pour l'impact chiffré. Un chiffre conséquent, rond et qui dit aussi le poids du tourisme dans l'économie du territoire cannois, 25 % du PIB précisément pour le périmètre de l'agglomération Cannes Lérins. Ce qui est plus que pour le département - 15 à 18 % - et pour le territoire national, 7,5 %.

Il faut dire que Cannes, c'est la ville des salons professionnels, des rencontres BtoB bien loin des célèbres paillettes du Festival du Film même si ce rendez-vous mondial est évidemment un fort contributeur à l'image et à la notoriété de la destination. D'ailleurs Cannes est la seconde ville après Paris sur ce segment, un "titre", que "l'on ne nous dispute plus en ce moment", souligne par ailleurs David Lisnard.

Passage à l'offensive

Cannes impactée, touchée - avec un Palais des Festivals à l'arrêt - mais Cannes pas pour autant anéantie. Car depuis deux mois, la Ville prépare déjà le plan d'après. C'est ce plan de relance, appelé plutôt de soutien et de promotion, que David Lisnard a présenté ce matin à la presse. Où il est question d'investissement conséquent : 13,4 M€ au total, 10,1 M€ étant consacrés aux aides économiques, ce...