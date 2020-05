Niel renforce ses investissements à Nice et pourquoi c'est bon pour l'attractivité du territoire

(Crédits : Charles Platiau)

Officiellement annoncée ce 21 mai, l'installation de l'Ecole 42 au sein de l'Eco-Vallée est bien plus significative que l'annonce elle-même. Parce qu'elle est synonyme d'une implication plus forte du fondateur de Free, qui est l'actionnaire majoritaire du Groupe Nice-Matin depuis le début de l'année et parce qu'elle est aussi un signal fort vis-à-vis des investisseurs, quels qu'ils soient. Une implantation significative aussi de la dynamique de la filière numérique. Bref, en temps d'incertitude économique, c'est le genre de concrétisation qui fait du bien.