Renaud Dalbera – UNIS : "En immobilier, les nouvelles technologies sont une nécessité"

L'innovation est un sujet qui le taraude et qui fait son quotidien depuis longtemps, dit-il. Aux manettes du cabinet de syndic et de gestion locative familial depuis 2012, il est le président du syndicat UNIS Côte d'Azur - 78 cabinets, 490 collaborateurs et 40 M€ de chiffre d'affaires - depuis septembre 2019. Une casquette qui s'ajoute à celle de président de la commission Innovation au niveau national.

L'innovation qu'il considère comme un vecteur de développement essentiel pour la filière. Oui, la Proptech dessine l'avenir de l'immobilier. Les outils existent, les mentalités évoluent, la demande est là. On appelle cela des planètes parfaitement alignées. D'autant plus, que le confinement, comme pour tant de secteurs, a joué l'effet accélérateur. La non-possibilité de tenir des Assemblées générales et le recours à la visio-conférence désormais rendue possible par ordonnance constitue une avancée significative qui surtout ouvre la voie, un peu plus, au numérique. "Cela permet une mise en avant véritable des technologies qui étaient peu utilisées par les professionnels et peu demandé par la clientèle", résume Renaud Dalbera. Pourtant, dit-il, "les nouvelles technologies sont une nécessité". Et, prévient-il, "les entreprises qui ne prendront pas ce virage ne survivront pas".

La réalité mixte, booster de valeur

L'un des meilleurs exemples est sans doute le sujet de la visite virtuelle : "très présente dans les discours depuis deux, trois ans mais les agents immobiliers adoptent ce cap depuis peu", note le président de l'UNIS Côte d'Azur alors même que cela constitue la première brique d'une évolution qui ouvre une foule de perspectives et prépare la prochaine révolution technologique. "La visio virtuelle est innovante dans son usage mais pas dans sa technologie", pointe aussi Renaud Dalbera. "L'un des vecteurs essentiels à venir c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, créant une réalité mixte. Laquelle, associée au BIM va constituer une solution pour tous les métiers, de façon transversale". Et de citer en exemple, l'expérimentation menée par la startup Rhinov, spécialiste de la simulation en 3D des aménagements intérieurs qui a inclus dans ses simulations des meubles Maisons du Monde. Il faut dire que le groupe a pris une part au capital de la jeune pousse à hauteur de 70,4 %. Un signe des rapprochements intelligents qui se nouent et vont se...