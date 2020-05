Chefs d'entreprises et crise : ce qu'en dit Altarès

(Crédits : CC0 Public Domain)

Alors que la crise fait ressentir ses effets et que l'on ignore le temps long qui sera le sien, le baromètre établi par l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs piloté par l'association GSC et Altarès fait déjà état d'une fragilité constatée en 2019. Un sujet qui devient encore plus sensible dans le contexte actuel. Et que décrypte Thierry Millon, directeur des études, basé à Aix-en-Provence.