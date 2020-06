Pourquoi Flex'O confirme (déjà) son positionnement

C'est mi-mai que Flex'O annonçait sa naissance, nouvel acteur de l'immobilier de bureaux, fondé par une experte du sujet, transfuge d'IWG, Marie-Anne Morin. Et il aura fallu moins d'un mois pour que Flex'O fasse une autre annonce, celle de sa première prise à bail.

Et celle-ci n'est pas anodine du tout. Elle se fait, pour 4 854 m2 précisément, au sein du programme Centrium, qui verra le jour d'ici le printemps 2022 au cœur de la pinède sophipolitaine, portée par un autre expert de l'immobilier, via sa foncière Courtin Real Estate, Christophe Courtin. Lequel est déjà partie prenante dans Flex'O. C'est donc une vision commune et une stratégie partagée que les deux experts du sujet mènent de concert.

Des bâtiments du futur

Mais au-delà d'une vision commune, c'est le positionnement particulier de Centrium qui rend cette première prise à bail possible.

Centrium, c'est un peu un OVNI dans le (futur) paysage de Sophia-Antipolis. La technopôle, qui a plus de 50 ans, a du mal, depuis longtemps et de façon cyclique à proposer une offre immobilière qui soit suffisante et parfois aussi innovante.

Or, en faisant le pari de lancer un programme éco-responsable d'envergue, Courtin Real Estate vient amorcer une nouvelle approche sur marché sophipolitain qui, de plus, correspond aux envies des investisseurs.

Centrium se positionne en effet comme ensemble composé de 4 immeubles, totalisant plus de 13 500 m2 mais qui surtout se veut éco-responsable. Pas de défrichement, pas d'arbres coupés, une centaine d'arbres replantée et l'énergie solaire pour sa consommation énergétique. Surtout, le tout comprend une offre de services incluant restaurants - l'enseigne de cuisine végétarienne Noväa comme celle orientée bio, Umani ont confirmé - salle de sport - Fitness Park précisément - et une conciergerie relayée par un application smartphone qui permettra d'avoir en quelque sorte le bureau dans sa poche.

Triptyque plutôt qu'une seule offre

C'est exactement ce type de programme que Marie-Anne Morin recherche sur l'ensemble du territoire national. Une offre qui devrait émerger de plus en plus. On en veut pour preuve la prise à bail de 4 854 m2 qui constitue le plus grand espace de flex office en Provence Alpes Côte d'Azur et le troisième française, derrière Bordeaux et Lyon, deux métropoles que la directrice générale de Flex'O regarde attentivement.

Cette offre de flex office...