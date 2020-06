La Fondation Vasarely, les entreprises et l'économie de la culture

Elle a toujours été considérée un peu comme un OVNI, objet culturel à part, appelée aussi Centre architectonique, le nom savant pour dire qu'ici se mêlent architecture et art. Fondée par Viktor Vasarely, la Fondation qui porte son patronyme est une partie du patrimoine régional. Mais les projets, l'enjeu du financement de la structure, le mécénat sont des sujets quotidiens pour celui qui en est aujourd'hui le chef d'orchestre, Pierre Vasarely.

Un chef d'orchestre qui gère l'opérationnel, les projets, le budget et les envies de plus. La Fondation, reconnue d'utilité publique, mais privée dispose d'un budget de 11 M€, aidée notamment par la Région Sud et le Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 10 M€, 1 M€ provenant du mécénat et partenariats.

Car la Fondation a besoin de rénover son bâtiment et ses extérieurs. De les maintenir attractifs. Un exercice d'équilibriste auquel se livre avec passion le patron des lieux. Qui n'ignore rien des liens qui irriguent la Fondation et le monde économique.

Exposer l'innovation, toute l'innovation

C'est même une partie de son développement, presque son ADN si l'on considère les premiers pas professionnels de son fondateur, Victor Vasarely, qui dès son arrivée dans la capitale française depuis sa Hongrie natale, va se faire remarquer pour son talent par les... entreprises. Havas, laboratoires pharmaceutiques recourent à lui. "Il a créé le premier berlingot pour L'Oréal, fait la première campagne pour le caviste Nicolas, a collaboré avec Air France ou la SNCF... Viktor Vasarely a toujours eu une affection pour le monde de l'entreprise. Il s'est adapté à ce monde", raconte Pierre Vasarely.

Les entreprises et la Fondation se rejoignent évidemment par le biais du mécénat. Le mécénat qui est le cœur des modèles économiques des structures culturelles.

Mais le rapprochement peut être beaucoup plus poussé et c'est le leitmotiv de Pierre Vasarely. Quoi de mieux qu'ici pour "exposer" l'innovation ? "Les projets et produits innovants peuvent être montrés ici", exhorte-t-il et on se souviendra que des rapprochement avaient déjà eu lieu avec Aix-Marseille Université sur des projets de recherche. "Saint-Gobin est déjà venu présenter ses produits par le passé", se souvient Pierre Vasarely.

Balayer tout l'art

"Nous ne sommes pas que dans le domaine de la manifestation culturelle mais aussi dans celui des workshops, des...