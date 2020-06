Pourquoi la stratégie de Provence Promotion conforte l'attractivité du territoire

(Crédits : F. Moura)

Avec une année 2019 très performante et des projets qui, malgré le contexte économique particulier, se confirment en grande majorité, Aix-Marseille Provence et le Pays d'Arles appuient leur capacité à capter les investissements. Le numérique, la santé et le maritime étant des figures de proue confirmées. Mais il est surtout question de stratégie et celle de l'agence d'attractivité pivote aussi pour s'adapter.