Smalt Capital ou le choix revendiqué du territoire

Ex-ACG Management, la société de gestion basée à Marseille mais rayonnant dans le Sud, en Corse et à la Réunion fait de son changement de marque un axe de positionnement stratégique. L'occasion de rappeler son ancrage territorial et sa réelle volonté de privilégier la notion de proximité. Pour de vrai, pas pour faire joli sur le papier. Et c'est précisément ce qui correspond aux besoins des entreprises régionales.