Estrosi, Muselier, Castaner, ces sudistes plébiscités pour "réinventer la France"

(Crédits : Eric Gaillard)

Ils sont respectivement 11ème et 19ème à égalité dans le classement issu du sondage IFOP pour La Tribune et Europe 1. Considérés comme pouvant être acteurs du monde d'après, le maire de Nice, le président de la Région Sud et le ministre de l'Intérieur, ex-maire de Forcalquier, ont un autre point commun, celui d'être appréciés des chefs d'entreprises.