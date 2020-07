Cette joint-venture qui veut renforcer l'attractivité de Sophia-Antipolis

(Crédits : DR)

En unissant forces et vision au sein d'une joint-venture, la foncière de Christophe Courtin et celle pilotée par François Moison prévoient de faire de l'ancien site occupé par Dow Chemical un bâtiment exemplaire et à énergie positive. Une opération qui prouve que la restructuration du bâti ancien est fondamentale pour l'attractivité de la technopôle n°1 en Europe. Et cela, précisément au moment où la crise modifie sensiblement les habitudes de consommation du lieu de travail.