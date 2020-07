La Camargue, laboratoire de la transition écologique  ?  La riziculture 2/3

(Crédits : DR)

Sous la pression de la grande distribution, d’une concurrence internationale exacerbée et d’un contexte réglementaire contraignant, la riziculture camarguaise a vu ses surfaces divisées par deux depuis les années 1960. Face à ces difficultés, des producteurs et transformateurs s’organisent pour innover et faire valoir la qualité de leurs produits, dans le respect de l’environnement.