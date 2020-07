Lionel Canesi : "Arrêtons avec la fiscalité punitive, préférons une fiscalité incitative"

La relance économique est primordiale et après l'avis de tempête qu'a été le confinement et ses conséquences sur la santé des entreprises, impensable que le président de l'Ordre des experts-comptables n'apporte pas son grain de sel et ses idées. Car c'est quand même, comme souvent, du terrain que provient le bon diagnostic et avec lui, le bon remède.

Présent au front depuis le mois de mars de façon intensive comme l'ensemble de la profession, Lionel Canesi continue à ne pas mâcher ses mots et à ne pas brider ses idées pour faire en sorte que l'économie de Provence Alpes Côte d'Azur comme l'économie nationale, s'en trouve (re)boostée. Des idées qui sont pragmatiques et claires. Dix au total, où il est question des entreprises comme des particuliers. Car il faut de tout pour faire un monde, économique, aussi.