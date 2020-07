Tourisme d'affaires : des signes qui rassurent ?

C'était la confirmation - ou l'infirmation - très attendue. Le oui de Sylvie Ernoult, confirmant la tenue début septembre de Cannes Yachting Festival a fait pousser un grand ouf de soulagement, sur la Croisette certes, mais partout aussi sur le territoire azuréen. Pourtant, rien n'était vraiment certain et la mouture 2020 de l'événement nautique - qui ouvre traditionnellement la saison - sera forcément différente de toutes les autres. Parce qu'elle a nécessité souplesse et "adaptation" selon sa directrice mais aussi parce que c'est un événement qui s'est repensé, tout en conservant néanmoins les fondamentaux.

Ne pas perdre l'ADN

"Nous avons pris le temps de discuter avec nos clients afin de développer avec eux, un salon qui soit à l'image de ce qu'ils désiraient", explique la directrice de celui qui accueillait en 2019, 54 000 visiteurs uniques. Pour cela, dialogue a été engagé très vite et temps a été accordé. "Nous avons été dans le détail de la faisabilité avec chaque client".

Impensable...