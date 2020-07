My Interactive Data, outil de relance économique ?

Elles étaient attendues et elles sont forcément décryptées : les données de la note de conjoncture publiées par la Chambre de commerce et d'industrie racontent, en chiffres, ce que la crise sanitaire a comme impact sur l'économie, provoquant une crise dont il est difficile d'imaginer tous les effets secondaires.

Via les 1 500 entreprises interrogées pour la note de conjoncture de juin on sait que l'activité des carnets de commande plonge à -54 % - ce qui est plus mauvais que lors de la crise des subprimes, précise d'ailleurs le président de la CCI, Jean-Pierre Savarino - alors que le chiffre d'affaires chute de -46 %, que l'activité réduite concerne 51 % des entreprises des Alpes-Maritimes, que la baisse de la demande est la...