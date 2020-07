Un (BIG) Tour… de chauffe

(Crédits : DR)

Le concept : montrer tout ce que la France porte d'innovant, d'attractif et d'exportateur, de la French Tech en passant par la French Fab et avant tout en insistant sur la French Touch. La tournée organisée par Bpifrance ces prochaines semaines sur les façades maritimes françaises est bien plus qu'une tournée d'été festive et ludique. Elle est surtout un outil de la relance économique.