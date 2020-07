10 communi : l'opération (re) séduction de l'Italie envers la Côte d'Azur

Elles sont cousines, voisines, séparées par les Alpes mais avec des liens économiques historiques, forts, logiques et interactifs. Selon les données des Douanes françaises, en 2019, les échanges commerciaux entre la France et l'Italie représentaient près de 74 milliards d'euros. L'Hexagone est le deuxième client et fournisseur de la Péninsule, laquelle est le 3ème fournisseur et le 3ème client de la France.

Les rapports sont évidemment renforcés dès qu'il s'agit de territoires limitrophes. Comme cela est le cas entre la Côte d'Azur, La Ligurie et le Piémont.

Le tourisme, premier contributeur

Cette sorte de triangle est surtout un triangle d'or qui, économiquement, a une logique, des liens établis au long cours. Et en tant de crise, les problématiques des uns sont aussi les problématiques des autres. C'est notamment vrai pour ce qui concerne le tourisme. Un secteur porteur de l'économie de la Côte d'Azur, comme de la Ligurie ou du Piémont.

D'ailleurs, au global, le tourisme est même le premier contributeur aux échanges de services entre la France et l'Italie selon des données 2017 du Trésor.

La crise, sanitaire d'abord, provoquant une crise économique ensuite, joue sur la bonne...