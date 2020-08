Quand la culture est un pont…

(Crédits : Reuters)

En faire un axe de communication au sens premier. Créer du lien entre les générations et entre les citoyens. Favoriser en même temps les territoires. En s'appuyant sur tout ce que permet l'acte culturel, Elles les audacieuses ! – qui revendique le mode startup – veut faire émerger les initiatives citoyennes, non éloignées de l'économie. A Marseille, c'est avec Synergie Family et le MuCEM qu'elle aborde l'aspect civilisations et histoire.