Fabien Métayer – FIN : "Le Cannes Yachting Festival représente une place de marché essentielle"

(Crédits : DR)

La confirmation de la manifestation avait mis du baume au cœur des professionnels de la filière nautique, de la filière événementielle et du monde économique azuréen dans son ensemble. L'annulation pour cause de dérogation non obtenue de la part de la Préfecture des Alpes-Maritimes a plombé le moral de ces mêmes acteurs. Mais la Fédération des Industries Nautiques ne l'entend pas de cette oreille et demande à l'organisateur, Reed Expositions, de revoir sa copie.