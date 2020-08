Serli Karagozyan – Comex 40 UPE06 : "Plus que la gestion du risque, c'est l'incertitude qui oblige les entrepreneurs à adapter leurs stratégies"

La Tribune - La REF s'intitule cette année Renaissance des Entreprises : est-ce une façon de montrer que la relance économique ne peut se faire sans les entreprises ?

Serli Karagozyan - La relance passe par une remise en question. Et les entreprises doivent être au centre du débat, elles doivent - si elles ne le sont pas déjà - redevenir au cœur du système. La relance ne peut pas se faire sans les entreprises, mais elle ne peut pas se faire qu'avec les entreprises. De manière globale, les changements sont souvent générés par un état de conscience commun. La Covid-19 a impacté tout le monde. L'opportunité est là. Tout le monde est contraint de réagir, tout le monde doit repenser son système. Le virus et ses conséquences ont mis en exergue nos faiblesses et nos fragilités. La relance ne peut pas se faire sans l'ensemble de l'écosystème. On évoque la relocalisation,...