Philippe Renaudi : "Le Medef doit peser dans les choix des métropoles"

On va dire que le timing était bon. D'autres appuieraient sur l'alignement des planètes. Toujours est-il que la création d'un comité des Medef des métropoles arrive à point nommé. L'idée, c'est Philippe Renaudi qui l'a eue. L'objectif : mieux faire entendre la voix du monde économique dans le dialogue avec les collectivités qui gouvernent les régions. Et faire en sorte, si possible, qu'une seule et même parole soit portée par les différents patrons des patrons dans chacune des 22 métropoles hexagonales. En clair, être davantage visible, audible et incontournable.

Parole collective

Car si à Nice, d'où est originaire Philippe Renaudi, tout se passe dans le meilleur des mondes, ce n'est pas le cas dans tous les territoires. D'où la nécessité pour les présidents du syndicat patronal...