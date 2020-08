Un comité des métropoles, pour quoi faire ?

L'objectif se résume très bien ainsi : "le Medef doit peser dans le choix des métropoles". C'est exactement de ce constat de pas assez qu'est née l'idée du comité des métropoles, imaginée, voulue et désormais présidée par Philippe Renaudi. Le patron des patrons des Alpes-Maritimes est pourtant plutôt bien loti dans son territoire. A Nice, le dialogue avec le monde politique est fluide, fait de partages et de dialogue. Un "paradis", reconnaît le président de l'Upe06, mais dans d'autres régions, c'est plutôt "l'enfer". Comprendre : l'absence de dialogue, de considération et donc de concertations, entre économique et politique. Ce qui souvent n'est pas de nature à faire du bien au tissu local.

Enjeux communs, esprit d'équipe

"Le contexte n'est pas le même dans les différentes métropoles de France", reconnaît Philippe Renaudi. Les élections...