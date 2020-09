Chantal Jouanno : "En France, la culture du débat public est de plus en plus développée"

(Crédits : DR)

Débattre dans tous les aspects des projets d'infrastructures touchant l'environnement du citoyen, c'est le but de la commission nationale du débat public. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est la liaison routière entre Fos et Salon, soit 25 km concernés, qui en profite dès ce mois de septembre. Un enjeu stratégique, un vieux projet aussi, qui va donc être décortiqué sous toutes les coutures. Pour l'ancienne ministre, qui préside la commission et qui sera elle-même présente le 28 septembre prochain à Marseille et Miramas, le débat public revêt un enjeu d'équité d'information.